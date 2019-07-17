Son Dakika Haberleri: Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
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Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

2 saat önce

NİĞDE'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i Bulgaristanlı ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
NİĞDE'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i Bulgaristanlı ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi'nde fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir masaj salona baskın yaptı. Masaj salonunda arama yapan ekipler Leyla U., Bulgaristan vatandaşı Danıela E. ve Abdullah T.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
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