Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
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NİĞDE'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i Bulgaristanlı ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
NİĞDE'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i Bulgaristanlı ikisi kadın 3 kişi gözaltına alındı. Niğde Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Selçuk
Mahallesi'nde fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir masaj salona baskın yaptı. Masaj salonunda arama yapan ekipler Leyla U., Bulgaristan vatandaşı Danıela E. ve Abdullah T.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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