Son Dakika Haberleri: Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K, M.Ö. ve masaj salonu çalışanı M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
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