Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
1 saat önce
Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltıNİĞDE - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:56 Kaynak: İHA
Niğde'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
NİĞDE - Niğde'de bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K, M.Ö. ve masaj salonu çalışanı M.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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