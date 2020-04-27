Niğde'de maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Niğde'de maske dağıtımı sürüyor

NİĞDE Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kentte maske sıkıntısının söz konusu olmadığını belirterek, maske sırası gelen vatandaşlara ücretsiz dağıtım yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm vatandaşlara ücretsiz şekilde gönderilen maskelerin dağıtımına eczanelerde başlandı. Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, ?Vatandaşlar, tüm eczanelerden TC kimlik numaralarını vererek ücretsiz şekilde maskesini temin edebilirler? dedi.

Kentteki tüm eczanelerde maske stoğunun yeterli olduğunu kaydeden Öztürk, "Vatandaşımıza normalde kod geldikten sonra maskelerini vermemiz gerekirken Niğde olarak biz bir kolaylık yapıyoruz. Sistemden faydalanıyoruz. Kişinin kimlik bilgilerini girip eğer maske sırası gelmiş ise biz vatandaşa takdim ediyoruz. Şuan ilimizde maske sıkıntısı söz konusu değil, yoğun bir şekilde dağıtıyoruz. İsteyen vatandaşımız kendisine en yakın eczaneye müracaat eder ve maskesini alır? diye konuştu.