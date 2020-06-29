Niğde'de maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Niğde'de maske takma zorunluluğu getirildi

NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Niğde'de vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda uyarılarda bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, pandemi kurulunda yatığı açıklamada Niğde'de bugüne kadar 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Şimşek, "Çok şükür ilimizde aldığımız tedbirler sonucu ülke ortalamasına göre iyi bir çizgimiz oldu. Hatta ilk zamanlar hiç vakamız yok. Ancak ülke genelindeki artışa paralel olarak ilimizdeki vakalarda artmalar oldu. Birçok hastamız iyileşerek taburcu oldu. tabi bu arada 7 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İl Pandemi kurulu sonrası yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "İl Pandemi Kurulu 1.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılmasının zorunlu olduğuna karar vermiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve diğer maddeleri gereğince para cezası verilecektir"