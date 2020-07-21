Niğde'de maske takmayanlara para cezası - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmanın zorunlu olduğu Niğde'de bu kurala uymayan 59 kişiye ceza yazıldı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske takmanın zorunlu olduğu il genelinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, denetimler sırasında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonsla uyardığı aktarılan açıklamada, son bir haftada maske takmayan 59 kişiye 53 bin 100 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Niğde'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirilmişti.