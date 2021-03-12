İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika

Kale ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Adnan Gül, heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, İstiklal Marşı'nın çok derin anlamlar içerdiğini söyledi.

Öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.

"10 Kıta 1 Vatan İlelebet İstiklal" temalı kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.