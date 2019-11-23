Son Dakika Haberleri: Niğde'de merdivenden düşen adam öldü
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Niğde'de merdivenden düşen adam öldü

6 saat önce

Niğde'de merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Niğde'de merdivenden düşen adam öldü, System.String[]

Niğde'de merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak'ta meydana geldi. 65 yaşındaki Cumali T., iddiaya göre Cemal Uyanık Apartmanının önünden geçerken dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Yaşlı adam ambulans tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından darbe alan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı. - NİĞDE

Şehitler Mahallesi, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
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