Son Dakika Haberleri: Niğde'de merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
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Niğde'de merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Niğde'de dengesini kaybederek merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.

Niğde'de merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Niğde'de dengesini kaybederek merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.


Cumali Tunçbilek (65), Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak'ta yürürken bir apartmanın bahçesine inilen merdivenden düştü.

Yaralanan Tunçbilek, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehitler Mahallesi, Tunçbilek, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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