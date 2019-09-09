Niğde'de Mesai saatleri değişti

Niğde Valiliği mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştirildiğini açıkladı.



Yapılan yazılı açıklamada Niğde'de mesai saatlerinin sabah 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirildiği belirtildi. Niğde Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada; "İlimizde mesai saatleri 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren, 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirilmiştir' denildi - NİĞDE