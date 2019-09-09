Son Dakika Haberleri: Niğde'de Mesai saatleri değişti
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Niğde'de Mesai saatleri değişti

1 saat önce

Niğde Valiliği mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştirildiğini açıkladı.

Niğde'de Mesai saatleri değişti, System.String[]

Niğde Valiliği mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştirildiğini açıkladı.


Yapılan yazılı açıklamada Niğde'de mesai saatlerinin sabah 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirildiği belirtildi. Niğde Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada; "İlimizde mesai saatleri 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren, 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirilmiştir' denildi - NİĞDE

Sabah, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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