Niğde'de Mesai saatleri değişti
1 saat önce
Niğde Valiliği mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
Niğde Valiliği mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştirildiğini açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada Niğde'de mesai saatlerinin sabah 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirildiği belirtildi. Niğde Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada; "İlimizde mesai saatleri 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren, 8.30-12.30, öğle 12.30 - 17.30 olarak değiştirilmiştir' denildi - NİĞDE
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