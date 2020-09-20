Niğde'de mesai saatlerinde düzenleme - Son Dakika

Niğde'de mesai saatlerinde düzenleme

NİĞDE Valiliği'nce, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Niğde'de mesai saatlerinde düzenleme, System.String[]

NİĞDE Valiliği'nce, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre personelin saat 08.30-17.30 saatleri arasında çalışacağı belirtildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, koronavirüs salgını ile mücadeleyi ve hizmetlerin sunumunu aksatmayacak şekilde, 21 Eylül Pazartesi itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü olacak şekilde esnek çalışma uygulamasına başlanacağı kaydedildi. Açıklamada, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye geliş ile gidişlerdeki servis ve toplu ulaşım yoğunluğunun ve salgının bulaşma riskinin azaltılması amacıyla kademeli mesai uygulamasına geçileceği bildirildi.Kurulda alınan karara göre, Tapu Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, İl Afet ve Acil Durum, Çevre ve Şehircilik, İl Tarım ve Orman, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Orman ve Su İşleri, Sanayi ve Teknoloji, İl Kültür ve Turizm, DSİ 45'inci Şube, İl Göç İdaresi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nde görev yapan personellerin 08.30-12.30 ile 13.30-17.30 saatleri arasında mesaiye geleceği, bunun dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurumlarının mevcut mesai saatlerine devam edeceği kaydedildi.


Pazartesi, Niğde, Eylül, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde'de mesai saatlerinde düzenleme - Son Dakika

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