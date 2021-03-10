Niğde'de "Mesleki ve Teknik Eğitim" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırılması Projesi (METYAP) kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu iş birliğiyle Niğde Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen programda, METYAP projesi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

MEB İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, burada yaptığı konuşmada, 2021'in "Ahı Evran Yılı" olarak belirlendiğini anımsattı.

Ahi Evran Veli'nin Anadolu topraklarında kurduğu Ahilik sisteminin Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığıyla uygulanmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Akgül, MEB'in eğitim hedeflerinin 2023 eğitim vizyonuyla tekrar belirlendiğini hatırlattı.

Akgül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak 7 hedef ve 33 alt eylemde mesleki ve teknik eğitim alt yapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarımız arasında, meslek liselerimizin yanında çıraklık eğitimi dediğimiz Mesleki Eğitim Merkezlerimiz de var. Bir yaygın eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren bu okullarımız, kanuni düzenlemeyle örgün eğitim kapsamına alındı ve mesleki ve teknik eğitim çatısı altında birleştirildi. Eylem planında yaptığımız çalışmaların mesleki eğitim açısından işletmelerimiz açısından bu okullarımızda öğrenim gören çırak öğrencilerimiz velileri açısından birçok gelişme oldu. 81 ilde, 2023 eğitim vizyonumuzdaki ve mesleki eğitimde yaptığımız yenilikleri, eğitim camiamızla oda birliklerimizi bir araya getirerek tanıtmayı amaçladık."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin özlük haklarını iyileştirme, onların devam ettiği iş yerlerine daha fazla devlet desteği verme gibi yeniliklerin uygulamaya geçtiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Dairesi uzman öğretmen Aydın Yavşancı, Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili bir sunum yaptı.

Programa, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, esnaf odaları başkanları ve okul yöneticileri katıldı.