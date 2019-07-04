Son Dakika Haberleri: Niğde'de metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
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Niğde'de metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü

1 saat önce

Niğde'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]
Niğde'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu Beldesi'nde yaşayan A.A. (54), önceki gün metil alkolle yapılan sahte içki tüketti.
Bir süre sonra fenalaşan A.A, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İçkinin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:22 Kaynak: AA
Koyunlu, Niğde, Güncel
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