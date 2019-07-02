Niğde'de metil alkol zehirlenmesi
52 dakika önce
Niğde'de metil alarak zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:11 Kaynak: AA
'de metil alarak zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu
beldesinde metil alkolle yapılan sahte içkiden tüketen A.A. (54) fenalaştı.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
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