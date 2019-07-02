Son Dakika Haberleri: Niğde'de metil alkol zehirlenmesi
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Niğde'de metil alkol zehirlenmesi

52 dakika önce

Niğde'de metil alarak zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.

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Niğde'de metil alarak zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu beldesinde metil alkolle yapılan sahte içkiden tüketen A.A. (54) fenalaştı.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.A'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:11 Kaynak: AA
Koyunlu, Niğde, Güncel
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