Niğde'de metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Niğde'nin Bor ilçesinde metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Orta Mahalle Yeşil Dere Sokak'ta yaşayan Hacı Emin Dokuz'dan (82) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Evinin çevresinde araştırma yapan ekipler, Dokuz'u, metruk evinin çöken çatısı altında buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Dokuz'un cesedi Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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