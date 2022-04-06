Niğde'de metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Niğde'de metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü

06.04.2022 18:48
Niğde'de metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Niğde'nin Bor ilçesinde metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Orta Mahalle Yeşil Dere Sokak'ta yaşayan Hacı Emin Dokuz'dan (82) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Evinin çevresinde araştırma yapan ekipler, Dokuz'u, metruk evinin çöken çatısı altında buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Dokuz'un cesedi Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde'de metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü

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112 Acil Çağrı, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika


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