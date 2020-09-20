Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi - Son Dakika

Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi
Aksaray'da vatandaşların sokağa çıkması Vatandaşlar ile röportaj Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu AKSARAY - Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi.
Aksaray'da vatandaşların sokağa çıkması
Vatandaşlar ile röportaj Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
AKSARAY - Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Son Dakika Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edildi Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek