Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi - Son Dakika

Aksaray'da vatandaşların sokağa çıkması

Vatandaşlar ile röportaj Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

AKSARAY - Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem Aksaray'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.