Niğde'de Midibüsle Süt Tankeri Çarpıştı: 7 Yaralı

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Ayağı Kırılan İşçiyi Arkadaşları Ambulansa Kadar Omuzlarında Taşıdı

Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı