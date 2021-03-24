Niğde'de midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldü - Son Dakika

Alparslan Türkeş Bulvarı 'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı S.K, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Niğde 'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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