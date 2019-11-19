Son Dakika Haberleri: Niğde'de miğferli asker silüeti
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Niğde'de miğferli asker silüeti

6 saat önce

NİĞDE'de bir dağın eteklerinde oluşan 'miğferli asker' silüeti, görenleri şaşırttı.

Niğde'de miğferli asker silüeti, System.String[]

NİĞDE'de bir dağın eteklerinde oluşan 'miğferli asker' silüeti, görenleri şaşırttı.

İl Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki bir dağın eteklerinde, sabah saatlerinde, güneşin etkisiyle ortaya çıkan miğferli asker silüeti, dikkat çekti. Yoldan geçenler, başında miğfer olan bir askeri andıran silüeti, cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Silüet, güneşin etkisini azaltmasıyla kayboldu.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:58 Kaynak: DHA
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