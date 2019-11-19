Niğde'de miğferli asker silüeti

NİĞDE'de bir dağın eteklerinde oluşan 'miğferli asker' silüeti, görenleri şaşırttı.

İl Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki bir dağın eteklerinde, sabah saatlerinde, güneşin etkisiyle ortaya çıkan miğferli asker silüeti, dikkat çekti. Yoldan geçenler, başında miğfer olan bir askeri andıran silüeti, cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Silüet, güneşin etkisini azaltmasıyla kayboldu.