Niğde'de miğferli asker silüeti
6 saat önce
NİĞDE'de bir dağın eteklerinde oluşan 'miğferli asker' silüeti, görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:58 Kaynak: DHA
NİĞDE'de bir dağın eteklerinde oluşan 'miğferli asker' silüeti, görenleri şaşırttı.
İl Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki bir dağın eteklerinde, sabah saatlerinde, güneşin etkisiyle ortaya çıkan miğferli asker silüeti, dikkat çekti. Yoldan geçenler, başında miğfer olan bir askeri andıran silüeti, cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Silüet, güneşin etkisini azaltmasıyla kayboldu.
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