Son Dakika Haberleri: Niğde'de Milli Birlik yürüyüşü yapıldı
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Niğde'de Milli Birlik yürüyüşü yapıldı

2 saat önce

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi etkinlikleri çeşitli programlarla gerçekleştirildi.

Niğde'de Milli Birlik yürüyüşü yapıldı, System.String[]
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Zaferi etkinlikleri çeşitli programlarla gerçekleştirildi.

Derbent Kavşağı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü. Kalabalığa hitap eden Vali Yılmaz Şimşek, 3 yıl önce devlet olarak, millet olarak çok karanlık bir gece yaşandığını söyledi. Türk ordusu içine sızmış bir takım hainlerin ülkeyi ve milleti, demokrasiyi ortadan kaldırmaya ve devleti işgal etmeye kalktığını belirten Şimşek, şunları söyledi:

"Bunu yaparken tarihte hiçbir zaman görülmemiş büyük bir vahşete kalktılar. Sivil halkın üzerine kurşun yağdırdılar, meclisimizi ve meydanlarımızı bombaladılar. Ama bu milletin cesaretini ferasetini unuttular. Nitekim cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine bu millet genciyle, yaşlısıyla sokaklara, meydanlara döküldü ve büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Bu kahramanlık destanlarından birisi de ilimizin gururu, direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir'di. O gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi. Dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi. Yine Niğde'mizin şehitleri Varol Tosun, Kemal Tosun, Yalçın Aran, Hakan Ünüver ve Ramazan Konuş da aynı şekilde bizlerin gururu kahramanı oldu. O gece 251 şehit verdik, birçok da gazimiz oldu. Ama bu hainlere gerekli ders verildi. Daha sabah olmadan hepsi derdest edildi."

Programda, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, darbe girişimiyle ilgili belgesel izletildi, ilahi ve şiir dinletisi yapıldı. - NİĞDE
Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:56 Kaynak: İHA
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