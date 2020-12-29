Niğde'de Milli Piyango bayilerinde yoğunluk - Son Dakika

MİLLİ Piyango'nun 2015 yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon TL büyük ikramiyenin isabet ettiği Niğde'de bilet satışlarına ilgi devam ediyor.

Yılbaşına sayılı günler kala, 2015 yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin isabet ettiği kentte, Milli Piyango biletlerine ilgi arttı. Ev, araba, iş veya bir başkasına yardım hayalleri kuranlar, bayilerde yoğunluk oluşturdu. Milli Piyango Bayisi Soner Akdoğan, büyük ikramiyenin Niğde'ye çıkacağını hissettiğini söyledi. Satışların çok verimli olduğunu aktaran Akdoğan, "Herkese bol şanslar diliyorum. Satışlarımız çarşambaya kadar devam edecek" dedi.Vatandaşların bir kısmı ise 'şans getirmesi" için torunuyla birlikte bayilere geldi. Biletleri de torunlarına çektirdi.