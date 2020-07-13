Niğde'de minderli sinema etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Niğde'de minderli sinema etkinliği düzenlenecek

Niğde Belediyesi tarafından yeni normalleşme sürecinde ücretsiz minderli sinema etkinliği düzenlenecek.

Niğde Belediyesi tarafından yeni normalleşme sürecinde ücretsiz minderli sinema etkinliği düzenlenecek.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde, sinema etkinliği düzenlenecek.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar, belediye tarafından yaptırılan minderlere sosyal mesafeye göre oturarak, kurulan dev ekranda film izleyecek.

Ayrıca gelen vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Etkinlik kapsamında 16 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da Fetih 1453, 17 Temmuz'da Aile Arasında, 18 Temmuz'da Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 19 Temmuz'da 7. Koğuştaki Mucize, 20 Temmuz'da Şampiyon Bold Pilot, 21 Temmuz'da Organize İşler 2 Sazan Sarmalı ve 22 Temmuz'da da Müslüm filmi izletilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Niğde Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de minderli sinema etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
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