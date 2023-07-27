Niğde'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

27.07.2023 13:33

Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi. Kaza, Çamardı-Pozantı kara yolu Mahmatlı mevkisinde meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Çamardı-Pozantı kara yolu Mahmatlı mevkisinde meydana geldi. Ünal Korkoca yönetimindeki 51 HV 795 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Osman Uğur'un kullandığı 51 ABH 744 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Korkoca ile Uğur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde ağır yaralanan Halime Ş. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Osman Uğur'un polis okulu öğrencisi olduğu ve bir süre önce nişanlandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Osman Uğur, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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