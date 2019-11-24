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Niğde'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
6 saat önce
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nuri Demirbaş (42) idaresindeki motosiklet, Gölcük-Çiftlik kara yolunun Tırhan köyü yakınlarında, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki minibüse çarpmamak amacıyla manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K'nin kullandığı 51 AAG 619 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yol kenarına savrulan Demirbaş, kaza yerinde hayatını kaybetti.
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