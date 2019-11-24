Son Dakika Haberleri: Niğde'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Niğde'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Niğde'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nuri Demirbaş (42) idaresindeki motosiklet, Gölcük-Çiftlik kara yolunun Tırhan köyü yakınlarında, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki minibüse çarpmamak amacıyla manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K'nin kullandığı 51 AAG 619 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yol kenarına savrulan Demirbaş, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Çiftlik, Gölcük, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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