Niğde'de "Miras" Cinayeti
1 saat önce
Niğde'de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü.
Niğde'de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada dayı, yeğenini bıçaklayarak öldürdü.
İddiaya göre, Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde Sinan İnaç ve dayısı Ş.U. arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ş.U, İnaç'ı kalp bölgesinden bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İnaç, kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Dayı Ş.U, gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA
Eylül'ü Öldüren Sanıktan Pes Dedirten Savunma: Ben Bu Konuyu Daha Detaylı Düşüneceğim
Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu
Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı
Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi