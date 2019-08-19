Son Dakika Haberleri: Niğde'de motosiklet uygulaması
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Niğde'de motosiklet uygulaması

1 saat önce

Niğde'de düzenlenen uygulamada, 10 motosiklet sürücüsüne toplam 7 bin lira para cezası kesildi.

Niğde'de motosiklet uygulaması, System.String[]
Niğde'de düzenlenen uygulamada, 10 motosiklet sürücüsüne toplam 7 bin lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde ve şehirlerarası kara yolunda yapılan trafik uygulamasında 78 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.
Eksiği tespit edilen 10 motosiklet sürücüsüne 7 bin 172 lira para cezası uygulandı, 6 motosiklet de trafikten men edildi.
Öte yandan, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Altunhi·sar Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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