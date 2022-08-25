Niğde'de şehitler hayrına aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Niğde'de şehitler hayrına aşure dağıtıldı

25.08.2022 18:11
Niğde'de şehitler hayrına aşure dağıtıldı

Niğde'de muharrem ayı dolayısıyla şehitler hayrına aşure dağıtıldı.

Niğde'de muharrem ayı dolayısıyla şehitler hayrına aşure dağıtıldı.

Niğde Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi tarafından Hüdavent Hatun Parkı'nda, 2200 kişilik aşure dağıttı.

Vali Mustafa Koç, bağımsızlıklarını şehit ve gazilere borçlu olduklarını belirtti.

Bu tür programların birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirten Koç, "Şehitler adına rahmet okutmak için böyle bir faaliyet yapan herkesin emeğine sağlık."dedi.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de şehitler hayrına aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de şehitler hayrına aşure dağıtıldı - Son Dakika
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