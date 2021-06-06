Niğde'de muhtarlık ara seçimleri - Son Dakika

Niğde'de, farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimleri için sandık başına gidildi.

Merkez ilçeye bağlı Hacıbeyli ve Fesleğen köyleri, Bor ilçesine bağlı Emen köyü ile Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde seçmen, okullara kurulan sandıklarda yeni muhtarı belirledi.

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'e sona erdi.

Yapılan sayımların ardından Fesleğen köyünde Emre Arısoy, Hacıbeyli köyünde Ahmet Şahin, Murtaza köyünde Sami Şahin ve Emen köyünde Muharrem Adıgüzel muhtar seçildi.