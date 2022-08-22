Barda silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Barda silahlı kavga: 1 ölü

22.08.2022 13:54
Barda silahlı kavga: 1 ölü

NİĞDE'de Murat Ş., (26), barda tartıştığı Serhan Bayram'ı (30) tabancayla vurarak öldürdü.

NİĞDE'de Murat Ş., (26), barda tartıştığı Serhan Bayram'ı (30) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Murat Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Hıdırlık mevkisindeki barda meydana geldi. Bara giden Serhan Bayram ve Murat Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Ş., belindeki tabancayla Bayram'a ateş etti. Murat Ş., olayın ardından kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Serhan Bayram'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.Murat Ş., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barda silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Barda silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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