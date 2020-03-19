Niğde'de Müze ve ören yerleri kapatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Niğde'de bulunan müze ve ören yerleri korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.



Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler devam ediyor. Niğde'de turizm bölgelerinin kapatılması kararlaştırıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dün gece saatlerinde yapılan açıklamanın ardından Niğde'de bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçilere kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardında Niğde'de bulunan başta Niğde müzesi, Gümüşler Manastırı ve Andaval ören yeri 30 Mart Pazartesi gününe kadar ziyarete kapatılmıştır. - NİĞDE