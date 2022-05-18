Niğde'de Müzeler Haftası kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de Müzeler Haftası kutlandı

18.05.2022 17:38
Niğde'de Müzeler Haftası kutlandı

Niğde'de Müzeler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Niğde'de Müzeler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Niğde Müze Müdürlüğü konferans salonundaki etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı yağlı boya resim sergisi açıldı.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, burada yaptığı açıklamada, yaşanılan kentin tarihini öğrenmek için müzelerin çok önemli olduğunu belirterek, "Kültürel mirasları ortaya çıktıkça kentler, turizm anlamında daha çok gelişiyor. Niğde, 10 bin yıllık tarihi olan çok özel bir kent. Niğde'ye kazı alanında, müzecilik alanında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Kültür Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise Niğde Müzesi'ni çocukluğundan bu yana defalarca gezdiğini anlatarak, "Her zaman bana ilham vermiştir. Niğde bir müze şehirdir aslında. Maalesef eski binalarımızı koruyamadık ancak kalan sağlar bizimdir. Bu şehirde çok güzel taş eserler mevcut, bunları korumalıyız." dedi.

Müze Müdürü Yakup Ünlüler de dünya kültür mirasının korunması ve dünya müzeciliğinin tanıtılması için 18 Mayıs'ın "Müzeler Günü" olarak ilan edildiğini aktardı.

Günün amacının milli değerler olan kültür varlıklarının korunması, onarılması, tanıtılması, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan, yapılması gereken çalışmaları anlatmak olduğuna dikkati çeken Ünlüler, "Müzeleri tanıtarak halkın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, kültür varlıklarımıza sahip çıkarak yurt dışına kaçırılmalarını önlemektir." diye konuştu.

Konferansın ardından, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.

Tyana Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay ve Prof. Dr. Mehmet Ekiz, kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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