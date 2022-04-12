Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

12.04.2022 13:21

Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Niğde'nin yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

NİĞDE - Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Niğde'nin yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren kentte sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Niğde'nin yüksek kesimlerinde bulunan Ulukışla İlçesinde Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte ilçe sınırlarında bulunan Bolkar dağları ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.

Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi
Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi
Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

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Balkanlar, Niğde, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi - Son Dakika


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