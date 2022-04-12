Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi - Son Dakika

Seren Serengil "Sarık takmak gerekiyor mu?" diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

Niğde'de Nisan ayında kar sürprizi

NİĞDE - Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Niğde'nin yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren kentte sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Niğde'nin yüksek kesimlerinde bulunan Ulukışla İlçesinde Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte ilçe sınırlarında bulunan Bolkar dağları ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.