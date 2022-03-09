Niğde'de öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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Niğde'de öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

09.03.2022 17:37
Niğde'de öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, lise ve üniversite öğrencileriyle "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, lise ve üniversite öğrencileriyle "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar yaklaşık 500 öğrencinin filmi izlediğini söyledi.

Seansların bir hafta boyunca devam edeceğini ve yaklaşık 2 bin öğrencinin bu filmi izleyeceğini belirten Şimşek, "Amacımız tıpkı Niğde'nin kahramanı Ömer Halisdemir'in yaptığı gibi büyük bir kahramanlık örneği sergileyen şehidimiz Eren Bülbül'ün kahramanlıklarını öğrencilerimize anlatmak, onlara göstermek, vatan, bayrak sevgisini, milli şuuru aşılamak." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök de filmi izledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında 2 bin lise ve üniversite öğrencisinin filmi izlemesi hedefleniyor.

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Ömer Halisdemir, Yılmaz Şimşek, Üniversite, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de öğrenciler 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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