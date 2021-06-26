- Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi
NİĞDE - Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına çeşitli nedenlerle geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okullara kadar motorize polis ekipleri götürerek, sınava yetişmelerini sağladı.
Niğde'de YKS sınavı öncesinde öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okula geldi. Sınava geç kalan yada okulları karıştıran öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınava gireceği okullara motorla götürdü.
Öğrenci velileri de okul dışında çocukları için dua etti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi - Son Dakika