Niğde'de Öğretmene Fetö'den Gözaltı
29 dakika önce
Niğde'nin Bor ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen gözaltına alındı.
Niğde
'nin Bor ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen gözaltına alındı. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni C.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, zanlıyı Bor'da gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:45 Kaynak: AA
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