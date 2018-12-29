Son Dakika Haberleri: Niğde'de Öğretmene Fetö'den Gözaltı

Niğde'de Öğretmene Fetö'den Gözaltı

29 dakika önce

Niğde'nin Bor ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen gözaltına alındı.

Niğde'de Öğretmene Fetö'den Gözaltı, System.String[]
Niğde'nin Bor ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni C.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı Bor'da gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:45 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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