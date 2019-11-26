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Niğde'de okul çevrelerinde denetim

6 saat önce

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında, okul çevrelerinde denetim yaptı.

Niğde'de okul çevrelerinde denetim, System.String[]

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında, okul çevrelerinde denetim yaptı.

Çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için kent merkezindeki 21 okulun çevresinde yapılan uygulamaya 106 personel katıldı.

Çalışmada, 164 şahsın genel bilgi taraması yapıldı, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve bir şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışma kapsamında merkezde 12, Bor ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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