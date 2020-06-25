Niğde'de okullar sınav öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Niğde Belediyesi 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı öncesi Tüm okullar dezenfekte edildi.



Kovid-19 salgını süresince hummalı bir çalışma sergileyen Niğde Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sınavı'nın yapılacağı okullarda detaylı bir dezenfekte çalışmasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Titizlikle yapılan çalışmalar Belediye ekiplerince tamamlandı. Buna göre Niğde'deki 19 sınav merkezi 27-28 Haziran'daki sınav öncesi detaylı bir dezenfekte işleminden geçmiş oldu.



Öğrencilerin hijyenik şartlarda sınava girmeleri adına gerekli tüm çalışmaları özenle yerine getirildiğini ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Salgın başlamadan önce başlattığımız dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. 27-28 Haziran'da en değerli varlıklarımız olan geleceğimizin teminatı gençlerimiz üniversite Sınavı'na girecekler. Bizler bu doğrultudaki planlamamızı zaten yapmıştık. Hızla okullarımızda dezenfekte çalışmalarını başlattık ve tamamladık. Çok detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Gençlerimize sınavda başarılar diliyorum. Ayrıca 27-28 Haziran günü sınav merkezleri civarından geçerken gürültü yapılmaması konusunda da dikkat edilmesini istirham ediyorum. Rabbim Gençlerimize zihin açıklığı versin, sağlıklı ve başarılı günler nasip etsin" dedi. - NİĞDE