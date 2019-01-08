Niğde'de Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Twitter hesabından "Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır" diyerek okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Niğde
Valisi Yılmaz Şimşek
, Twitter
hesabından " Kar
, bir şehre ancak bu kadar yakışır" diyerek okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Vali Şimşek paylaşımda: "Sevgili çocuklar; kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba
günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
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