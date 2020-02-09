Niğde'de okullar tatil edildi - Son Dakika

Niğde'de okullar tatil edildi
6 saat önce
NİĞDE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
NİĞDE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.
Tatili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek paylaşımında "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi.
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