Niğde'de okullar tatil edildi - Son Dakika

Niğde'de okullar tatil edildi
6 saat önce
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi. - NİĞDE
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