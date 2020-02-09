Niğde'de okullar tatil edildi - Son Dakika
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Niğde'de okullar tatil edildi

6 saat önce

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi. - NİĞDE

Şerif Yılmaz 2, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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