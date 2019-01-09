Son Dakika Haberleri: Niğde'de Okullar Yarın Tatil

Niğde'de Okullar Yarın Tatil

20 dakika önce

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

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Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Niğde, Güncel
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