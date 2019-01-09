Niğde'de Okullar Yarın Tatil
10 dakika önce
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.
Niğde
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun buzlanma ve don nedeniyle il genelinde 10 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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