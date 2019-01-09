Son Dakika Haberleri: Niğde'de Okullarda Kar Tatili

Niğde'de Okullarda Kar Tatili

1 saat önce

Niğde'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Niğde'de Okullarda Kar Tatili, System.String[]
Niğde'de  kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar poşetle kar üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.  

Niğde'de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Niğde Valiliği tarafından okullar tatil edildi. Bunu fırsat bilen çocuklar ise evden getirdikleri poşet, tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.  Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in kar tatilini  dün Twitter'dan duyurmasını ardında ise öğrenciler de Twitter üzerinden teşekkür mesajı attı. 

Öğrenciler,  Twitter'dan, Vasip Şahin mi Yılmaz Şimşek mi deseler bizizm valimiz açık ara birinci olur. Kimin valisi bu. Sen nasıl bir adamsın resmen pırlanta, o ne mutlu edici tweet valim.  Kurban olayım sana be valim.  Vurur yüze ifadesi valilerin bir tanesi' yorumları yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

Twitter, Niğde, Güncel
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