Son Dakika Haberleri: Niğde'de organik salça sezonu başladı
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de organik salça sezonu başladı

10 dakika önce

NİĞDE'de ev kadınları, mutfaklarda organik gıdalara yer verenlerin vazgeçilmezi olan ev yapımı salçaları hazırlamaya başladı.

Niğde'de organik salça sezonu başladı, System.String[]
NİĞDE'de ev kadınları, mutfaklarda organik gıdalara yer verenlerin vazgeçilmezi olan ev yapımı salçaları hazırlamaya başladı.
Niğde ve çevresinde gelenek haline gelen ve kış hazırlıkları arasında sayılan ev yapımı salça sezonu başladı. Ev kadınları, kurulan pazar yerlerinde salçalık biber ve domates alarak temizliyor. Daha sonra özel makinelerde çektirip, kurutarak salça haline getiriyor. Geçen yıl 1,50 TL ile 2 TL arasında satılan salçalık biberin bu yıl ise kilosu 3 TL ile 3,50 TL arasında satılmaya başlandı. Pazar esnaflarından Murat Karaca, salçalık sezonun yeni başladığını belirterek, domates ve bibere büyük ilgi olduğunu belirtti. Karaca, "Satışlarımız bu yıl çok iyi gidiyor. Eylül ayına girerken Niğde'de salça sezonu başlar. Bu yıl da sezon iyi başladı" dedi.


Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin büyük sermayeli şirketlerinin yöneticileri değişti
Gece 6,38'e çıkan dolarda sert düşüş Son başvuru tarihi 2 Eylül! TÜBİTAK'a 13 personel alınacak "Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 09:43:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de organik salça sezonu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]