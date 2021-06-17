Niğde'de organize sanayi bölgesinde "mobil aşı" uygulaması başladı - Son Dakika

Niğde'de organize sanayi bölgesinde (OSB) çalışanlara mobil ekiplerce Kovid-19 aşısı uygulanıyor.

Mobil sağlık ekipleri, organize sanayi bölgesinde oluşturulan aşı alanında, işçileri aşılamaya başladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerinde aşı yapmanın vatandaş açısında ciddi kolaylık sağladığını söyledi.

OSB'de yaklaşık 4 bin işçinin çalıştığını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Bugün OSB'de bin kişiyi aşılamayı planlıyoruz. Talep artarsa yeniden organizasyon yapacağız. Niğde'de şu ana kadar 150 bin aşıyı geçtik. Niğde için iyi bir rakam. Kurban Bayramı'na kadar en az 150-200 bin doz arasında aşı daha yapmayı planlıyoruz. Bu sayede Kovid-19'la ilgili sorunu tamamen bitirmeyi istiyoruz. Pandemi sürecini bitirebilmeyi, artık sıkıntılı süreçleri bitirip insanların rahatça yaşayabildiği, belki maskenin çıkarılabildiği, kafelerin, lokantaların rahat çalışabildiği ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Yeterli sayıda aşımız, ekibimiz var."

Koç, salı günü yaklaşık 5 bin 900, dün 4 bin 800 civarında aşı yaptıklarını anlatarak, bugün ise 6 bin civarında aşı yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Niğde'de tüm sağlık birimlerinde aşı bulunduğunu vurgulayan Koç, Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan çadırda da randevulu veya randevusuz aşı yaptıklarını sözlerine ekledi.

OSB Bölge Müdürü Mahmut Peşin de dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin hızlı bir yol aldığını söyledi.

Niğde OSB'de yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığını belirten Peşin, "İş kaybına sebep vermemek adına, Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın destekleriyle organize sanayi bölgelerinde mobil sağlık ekiplerince fabrikalarda çalışanların aşılanmasına başlandı. İlimizde de OSB'de aşılama başladı. Bugün yaklaşık bin kişinin aşılanmasını bekliyoruz. Vardiya sistemlerini de dikkate alarak bir hafta içinde tüm çalışanlarımız aşılanacak." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Korkmaz Kendirli de mobil ekipler sayesinde aşı olarak işlerinin başına hızlıca dönebildiklerini anlatarak, bu hizmetlerden dolayı devlete teşekkür etti.