Son Dakika Haberleri: Niğde'de otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı
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Niğde'de otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı

6 saat önce

Niğde Kemal Aydoğan İlk ve Ortaokulunda Kızılay'ın koordinatörlüğünde hayırsever iş adamlarının katkılarıyla otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı.

Niğde'de otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı, System.String[]

Niğde Kemal Aydoğan İlk ve Ortaokulunda Kızılay'ın koordinatörlüğünde hayırsever iş adamlarının katkılarıyla otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı.


Açılış töreninde sınıf ile ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Niğde Şubesi Başkanı Kemal Gençoğlu, Türk Kızılayı'nın sadece afetlerde değil, birçok alanda vatandaşların hizmetinde ve yanında olduğunu belirtti. Kemal Aydoğan ilk ve Ortaokuluna yaptırılan sınıfa destek olan iş adamlarına teşekkür eden Gençoğlu, "Sınıfımızda otizmli öğrencilere özel eğitim materyalleri bulunmaktadır. Sınıf kapıları özel yapıldı. Sınıf öğrencilerin iyi eğitim alabilmeleri için onlara özel olarak tasarlandı" dedi.


Yapılan bilgilendirme sonrasında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Milletvekili Selim Gültekin sınıfın açılışını gerçekleştirdi. - NİĞDE

Kızılay, Aydoğan, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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