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Niğde'de oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde'de oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildi, System.String[]
Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İnternetten satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre il ve ilçelerden müşterilere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizi bulunan Ö.K., G.S., M.V.A., M.Ç., İ.Ç., N.K., İ.A., A.A.P. ve E.E.'yi 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına almıştı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
dolandırıcılık, niğde, 3. Sayfa
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