Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.