Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

22.05.2022 06:46
Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı Niğde - Konya Yolu Üzerinde Kargo Tırı Alev Aldı Niğde'de 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi Niğde'de 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi
Kaynak: AA

Konya, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu!
01:03 Korku yaratan maymun çiçeği virüsü İsviçre'ye de sıçradı
01:02 Tabelada numarası yandı, stat ayağa kalktı! Burak Yılmaz taraftara böyle veda etti
01:01 Uluslararası yayında dünyaya Türkçe konuşma yaptı! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan önemli sözler
00:21 Demet Evgar'ın ev düğünü semtin sakinlerini rahatsız etti!
00:09 Anadolu Efes kaptanından büyük incelik! Doğuş Balbay'ın hareketi spikeri bile şaşırttı
23:57 Erdoğan, arka arkaya 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından kutladı
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 06:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 42 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement