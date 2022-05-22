Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

22.05.2022 14:06
Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Niğde'de, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Niğde'de, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı.

Adana'dan Konya'ya giden, H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 42 kişi yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencilerinin Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca olduğu öğrenildi.

Öğrencilerden Akkuş'un sosyoloji, Küçük'ün mekatronik, Karakoca'nın sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördükleri belirtildi.

Bölgedeki çeşitli hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adana'dan Konya istikametine gençlerimizi taşıyan özel bir firmaya ait otobüs, sabah saat 4 civarlarında Güney köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen sebeple kaza yapmıştır." dedi.

Yaralıların Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla hastanelerine sevk edildiğini anlatan Koç, "Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hafif yaralı olan arkadaşlarımızla görüşmemizde kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler." diye konuştu.

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AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu Kılıçdaroğlu: 'Adana Dönüşü Yaşanan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Evlatlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum' Kılıçdaroğlu: 'Adana Dönüşü Yaşanan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Evlatlarımıza Allah'tan Rahmet Diliyorum'
Kaynak: AA

AK Parti, Adana, Niğde, Kaza, Güncel, Son Dakika

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