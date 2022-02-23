Otokar bayisi açıldı - Son Dakika

Niğde'de Otokar bayisi hizmete girdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki iş yerinin açılışında yaptığı konuşmada, kentte iş yeri sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kentteki yeni iş yerlerinin açılışını önemsediklerini belirten Şimşek, "Yeni bir iş yeri demek, Niğde ekonomisinin büyümesi, yeni istihdam alanları, yeni katma değer demek. İnanıyorum ki bu iş yeri, kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak, yeni iş sahaları oluşturacaktır. Hayırlı olsun." dedi.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Hasan Basri Akgül de Niğde'nin kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu anlattı.

Acar ailesinin bölgedeki ağrılığı, çalışma azmi ve başarısı nedeniyle bayiliği verdiklerini aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"Niğde'de hem otomobil hem de ticari vasıtada başka bir bayiliğin olmadığını gördük. Bu aslında Niğde için de çok büyük bir atılım oldu. Bu diğer markalara da örnek olacaktır. Bizim geldiğimiz yere herkes gelir, bizi takip ederler. Niğde'nin ekonomisine de önümüzdeki dönemde, Acar ailesiyle çok ciddi katkılarda bulunacağız. Önemli olan satışlarımızın bol, bereketli, kazançlı olması ve bayiliğimizi daha ileri götürebilmemiz. Bayiliğimiz sadece Niğde sınırlarıyla da kısıtlı değil, çevredeki illeri de satış alanına dahil ettik. Acar ailesine başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek iş yerinin açılışı yapıldı.